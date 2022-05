Boiler summer cup, cos’è e regole dell’ultima challenge su TikTok

Cos'è la boiler summer cup e quali sono le regole dell'ultima challenge già diventata - tristemente - virale su TikTok.

Su TikTok sta diventando virale una nuova challenge detta boiler summer cup, in cui diversi adolescenti si sono già sfidati invitando i propri seguaci a farlo a loro volta: vediamo cos’è e quali sono le regole della sfida che su Twitter (ma anche da molti utenti di TikTok) è già stata definita “vergognosa” e “vomitevole”.

Boiler summer cup

Le regole della challenge sono molto semplici: baciare le ragazze più in carne incontrate in discoteca per poi postare il video sul social network e sfidare gli altri ragazzi a trovarne una con un peso ancora maggiore e fare lo stesso. Per ogni ragazza “conquistata” si collezionano punti.

“Battete il mio bro alla boiler cup“, “Sti ca**i dell’amore, io punto a vincere la boiler summer cup“, “Io che vado a dormire tranquillo dopo aver counterizzato un boiler“. È questo il tenore delle descrizioni che i ragazzi allegano al video in cui si mostrano durante la sfida. L’hashtag #boilersummercup

Boiler summer cup: le polemiche social

Inutile dire che la challenge ha -giustamente- sollevato non poche polemiche sugli altri social, primo tra tutti Twitter (ma anche su TikTok, dove molte ragazze stanno duramente criticando questa nuova “moda”). Qualcuno l’ha definita come il “risultato dell’ipersessualizzazione di un corpo femminile ritenuto come oggetto sessuale mista a grassofobia, uno stigma che in Italia cresce nelle menti delle persone fin dall’infanzia“. “Sono nauseata, come sempre gli uomini si dimostrano peggio di quanto potessimo già immaginare“, ha scritto un altro utente parlando della “sfida più schifosa che ho visto su TikTok negli ultimi cinque anni“.