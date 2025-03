Boldrini: Meloni evidenzia solo un aspetto del manifesto di Ventotene

Milano, 25 mar. (askanews) – Meloni ha voluto “mettere in evidenza solo un aspetto” del Manifesto di Ventotene. Lo ha detto la parlamentare Laura Boldrini a margine dell’iniziativa “Riappropriamoci del Manifesto di Ventotene”, organizzata dal Movimento Europeo, davanti alla targa dedicata ad Altiero Spinelli.

Boldrini ha ricordato che col Manifesto di Ventotene “parliamo di politici mandati al confino del regime fascista, un regime che per mettere a tacere le teste pensanti le isolava, e che dice che praticamente bisogna uscire dal nazionalismo se vogliamo la pace. E come si esce dal nazionalismo? Ci sono dei passaggi per arrivare poi agli Stati Uniti d’Europa. Ora, se nel momento in cui si elencano i passaggi, la presidente del consiglio mette in evidenza solo un aspetto di quel manifesto c’è qualcosa che non va in lei”.

“Quindi – ha proseguito – ha voluto un caso per manifestare un suo profondo disagio poiché pochi minuti prima la Lega l’aveva commissariata”.

“Per sviare l’attenzione ha fatto un attacco sguaiato al Manifesto di Ventotene. Noi siamo qui a difenderlo”, ha concluso.