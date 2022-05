Boldrini: “Meloni guida una destra reazionaria ed oscurantista”

Il colpo di maglio di Laura Boldrini sulle aspirazioni di FdI a governare il paese: “Meloni guida una destra reazionaria ed oscurantista”

Intervenendo a Piazzapulita Laura Boldrini non ha usato mezze misure: “Giorgia Meloni guida una destra reazionaria ed oscurantista”. Nello studio televisivo di La7 l’ex Presidente della Camera e deputata del Partito Democratico non le ha mandate a dire alle leader di FdI e ne ha bocciato la “modernità”.

L’attacco della Boldrini alla leader di Fratelli d’Italia è arrivato dopo la convention dello scorso weekend a Milano.

“Meloni guida una destra reazionaria”

E in ordine alla idoneità della Meloni ad andare al governo del paese il giudizio della Boldrini è stato netto e senza appello, ha affermato: “La Meloni non è abbastanza moderna per governare“. E in ordine all’idea di destra che la Meloni vorrebbe incarnare? Anche in questo caso la Laura Boldrini non ha assolutamente concesso attenuanti: “È una destra moderna quella guidata da Giorgia Meloni? Direi di no.

È una destra reazionaria, oscurantista, non europeista, non liberale, che non sa prendere le distanze dagli estremismi e che sui diritti civili è sempre contro”.

“Non prendono le distanze dall’estremismo”

Insomma, al di là delle evidentissime ed ovvie divergenze ideologiche la presidente del comitato della Camera sui diritti umani nel mondo ha delle remore in ordine al grado di maturazione etica della leader di Fratelli d’Italia e del partito che guida.

La chiosa è stata netta: “Questa destra non può guidare un Paese fondatore dell’Unione europea. Questa destra non sa prendere le distanze dall’estremismo che la circonda e che la infiltra“.