Boldrini: sul piatto tutte le riforme, non si può fare a pezzi

Roma, 9 mag. (askanews) – “Vediamo la maggioranza cosa vuole ottenere da questo confronto, noi sappiamo quello che non vogliamo: il presidenzialismo, sappiamo che questo tentativo di dividere l’Italia con l’autonomia differenziata non ci sta bene; o mettiamo sul piatto tutte le riforme oppure non si può fare a pezzi, ci si ascolta su tutto e su tutto si decide, se non è questo l’approccio ci riserveremo”. Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Laura Boldrini, in occasione del confronto fra il governo Meloni e le opposizioni sulle riforme.

“Questo esercizio ha un senso se ci si ascolta, non se si parte già con una idea in testa e non si è disposti a recepire le idee altrui. Se serve a trovare una posizione che vada bene anche alle opposizioni allora sì, altrimenti è un modo per distogliere attenzione da qualcosa più importante per il Paese ad esempio il Pnrr”, ha continuato. “Rimane il dubbio che la presidente del Consiglio abbia già le sue idee in testa e con o senza opposizioni comunque vada avanti, non è il modo più idoneo per favorire il dialogo”.