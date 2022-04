Bolide nel cielo del Trentino, diverse le segnalazioni sui social

Una luminosa scia verde è apparsa nel cielo del Trentino. Diversi gli abitanti della zona ad aver segnalato il passaggio del bolide. Di cosa si tratta?

Una lunga scia verde è apparsa nel cielo del Trentino, per poi sparire dietro le montagne, senza esaurirsi.

Diversi cittadini hanno segnalato il passaggio del bolide in Trentino

Sono diversi gli abitanti della zona di Rovereto, in provincia di Trento, che hanno segnalato sui social di aver assistito al passaggio di quello che si presume essere un bolide nella notte tra l’8 e il 9 aprile 2022, poco dopo la mezzanotte.

La scia verde è stata visibile fino all’Emilia-Romagna

Altre segnalazioni sono arrivate da buona parte dell’Italia settentrionale. Il bolide sarebbe infatti stato visto fino all’Emilia-Romagna.

Cos’è un bolide?

Al contrario delle comuni meteore (ovvero le stelle cadenti), i bolidi possono avere una scia colorata, non solo verde smeraldo, come in questo caso, ma anche azzurra, arancione o rossa.

I bolidi sono quindi delle meteore che raggiungono un’elevata luminosità, che supera quella raggiunta nel cielo notturno dal pianeta Venere.

A causa dell’elevata velocità con cui transitano nella nostra atmosfera, solitamente i frammenti si disintegrano, ma alcuni parti possono comunque raggiungere il terreno.

