Nella serata di ieri, 6 gennaio,i cieli di gran parte della Lombardia si sono illuminati, seppur per pochi secondi, di una luce intensissima causata dal passaggio di un oggetto spaziale chiamato in termine tecnico “bolide“.

Si è trattato di un evento raro ma non rarissimo, che ha lasciato senza parole i fortunati che stavano guardando il cielo ieri sera, particolarmente per il tempismo con cui è avvenuto. Visto il periodo, saranno stati in tanti a pensare alla stella cometa che seguirono i Re Magi per arrivare a Betlemme, per regalare i loro omaggi al neonato Gesù Cristo. Altri, invece, potrebbero aver pensato al passaggio della Befana a bordo della sua scopa, subito prima di consegnare dolcetti (o carbone!) a milioni di bambini.

Bolide nei cieli della Lombardia: ecco cos’è successo e quando è passato

Il suggestivo evento è avvenuto secondo la webcam dell’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori di Varese intorno alle ore 18,36.

Le segnalazioni sono state tante e sono giunte da varie zone della Lombardia: ad aver notato una scia luminosa di colore rossastro sono stati abitanti della zona di Milano, nel Bresciano e nel Comasco. Come riportato da Repubblica, c’è chi in zona Bergamo ha assistito ad una sorta di “fiammata”.

Si è trattato, in realtà, di un corpo celeste proveniente dallo spazio, una stella cadente o meteora che apparendo in cielo lascia una scia brillante, lunga e persistente. Nei casi di bolidi più grossi può anche succedere che provochi scoppi e detonazioni anche molto forti.