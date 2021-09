Bolivia, donna trova un dito umano in un hamburger al ristorante: scatta l'indagine mentre il paese è sgomento e parla di “attentato alla salute pubblica”

Orrore in Bolivia, dove una donna trova un dito umano in un hamburger al ristorante, dito che apparteneva ad un dipendente che se lo era tranciato mentre lavorava alla macinatura della carne. La notizia sta facendo il giro del mondo e provocando un disgusto planetario e il paese interno è sgomento per quello che viene definito un vero “attentato alla salute pubblica”.

Dito umano in un hamburger, orrore per la cliente di un fast food

È accaduto tutto nella città di Santa Cruz, ad est del paese, in una delle 20 filiali della catena di fast food interessata dall’incidente. La donna in questione aveva appena dato un morso all’hamburger che aveva ordinato quando si è accorta che al suo interno c’era qualcosa che non andava. Quel “qualcosa” era la parte terminale di un dito umano, una falangetta completa.

La denuncia social e la foto del dito umano in un hamburger

Inutile dire che la donna ha denunciato attraverso i social lo sconcio con una foto agghiacciante e diventata virale del cibo e del dito. È scattata una indagine dell’Efe, l’ente di salute pubblica, e il viceministro della difesa dei consumatori, Jorge Silva, ha confermato in una nota ufficiale: “È stato verificato che l’hamburger è stato effettivamente venduto in quel punto vendita e che conteneva il resto di un dito, forse di un lavoratore che ha perso due dita venerdì scorso”.

L’indagine: ecco di chi è quel dito umano trovato in un hamburger

Si è appurato infatti, oltre che in giro c’è un altro hamburger farcito con falangi umane, che uno degli operai che si occupava di macinare la carne utilizzata nelle 20 filiali del fast food aveva avuto un incidente. Il sinistro, accaduto con una macchina impastatrice e addetta alla triturazione della carne, gli aveva cagionato la rescissione di ben due dita.