Bolivia, il senatore Rodrigo Paz vince le presidenziali

Milano, 20 ott. (askanews) – Il senatore di centrodestra Rodrigo Paz è il nuovo presidente della Bolivia. Stando ai risultati diffusi dalla Corte elettorale, il candidato del Partito democratico cristiano (Pdc) ha ottenuto il 54,5% dei voti contro il 45,5% dell’alleanza Libre dell’ex presidente conservatore, Jorge Tuto Quiroga.

“Oggi la Bolivia respira i venti del cambiamento, i venti del rinnovamento e ha la speranza di andare avanti”, ha dichiarato Paz durante i festeggiamenti nel suo quartier generale per la vittoria.

Economista di 58 anni, Paz assumerà la guida del Paese il prossimo 8 novembre, subentrando a Luis Arce che ha deciso di non ricandidarsi e che lascerà l’incarico dopo un mandato quinquennale segnato dalla peggiore crisi economica che il Paese abbia mai attraversato negli ultimi 40 anni.

Il calo delle esportazioni di gas, per mancanza di investimenti, ha esaurito le riserve in dollari e reso insostenibile la politica di sussidi al carburante. In mancanza di valuta estera per importarli, la carenza di benzina e gasolio sta peggiorando e i prezzi stanno salendo alle stelle. L’inflazione annua supera ormai il 23% e lunghe file di veicoli alle stazioni di servizio sono diventate comuni.

Durante la campagna elettorale, Paz ha sostenuto un “capitalismo per tutti” fondato sulla decentralizzazione e sul rigore fiscale prima di qualsiasi nuovo debito.