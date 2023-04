Bollani presenta "Blooming": il nuovo album è una fioritura

Roma, 27 apr. (askanews) – Si intitola “Blooming” il nuovo album in piano solo di Stefano Bollani (dal 28 aprile in tutti gli store in versione cd e una esclusiva versione vinile autografato). Dopo il successo del programma Via dei Matti n.0 con la moglie, Valentina Cenni, regista e attrice, in cui aveva suonato in anteprima alcuni brani, per il nuovo disco il pianista parla di fioritura, esce in primavera.

“L’ispirazione per Blooming è arrivata con Valentina ragionando e ascoltando la musica registrata, prima di tutto è nata la musica, poi abbiamo capito che parlava della fioritura e abbiamo pensato questo progetto con i disegni di Laura D’ Amico…, rimanda all’idea di fioritura come spettacolo da cui godere da diversi punti di vista perché è questo che accade all’interno del disco e speriamo accada anche per la musica

Da Vale a Cuba a Il sentiero, 15 tracce in cui Bollani mescola i generi, dal jazz ai suoni sudamericani, a suggestioni vissute in tutto il mondo. “C’è il meglio del Bollani del momento, mi piacciono tutti ma a un brano in particolare sono legato, ‘Essere oro’, è la colonna sonora del corto diretto da mia moglie Valentina, lei da regista è riuscita a farmi suonare poche note, io invece di solito ne faccio tantissime”.

Bollani porterà i nuovi brani anche live nei concerti nelle principali città italiane e all’estero. “Tutta l’estate piena di concerti, ho voglia di andare in giro e incontrare il pubblica, le prime città saranno Lucca, Torino, Bologna, Como, Grosseto, Napoli, Avellino, poi vado all’estero in posti dove non sono mai stato a Tblisi e a Budapest, poi ripasso in Basilicata a un festival jazz favoloso e ricomincio in Italia”.