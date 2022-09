La gelateria Fassi di Roma ha ricevuto una bolletta da 18mila euro. Il proprietario si è sfogato sui social network.

Il proprietario della gelateria Fassi di Roma si è sfogato sui social network, mostrando la bolletta da 18mila euro che ha ricevuto. Il caro-energia sta letteralmente mettendo in ginocchio l’Italia.

Bolletta da 18mila euro alla gelateria, il proprietario: “Un insulto a tutto quello che ho fatto”

La gelateria Fassi, pezzo di storia di Roma, situata all’Esquilino, ha ricevuto una bolletta da 17.862,84 euro. Il proprietario, Andrea Fassi, ha pubblicato la foto su Facebook e ha definito la bolletta come “un insulto a tutto quello che ho fatto finora“. “La pagherò, venderemo novemila coppette da due euro al mese solo per pagare la corrente o forse diventerò un influencer su Tik Tok per non pensarci” ha commentato in modo ironico sui social.

“Io faccio questo lavoro al mio meglio. Combatto l’alzarsi del sole, combatto me stesso, combatto un settore gonfio di invidia, vivo un territorio degradato, sopporto il poco valore dato alle aziende in questo paese, ingoio l’imborghesirsi del cibo con mezzo mondo che non magna, ignoro gli insulti sui coreani, tra i primi a rispettare il mio lavoro; eppure accolgo con il sorriso di Joker migliaia di Romani ogni giorno, difendo la semplicità del gelato, imprescindibile” ha scritto in un lungo post di sfogo su Facebook.

Lo sfogo del proprietario

“Ora, questa bolletta è un insulto a tutto quello che ho fatto fino ad ora: Come Amministratore Delegato del Palazzo del Freddo, come socio fondatore della Scuola di scrittura Genius, unico vero capolavoro dopo mia figlia Amelia, come consigliere Fipe e come vicepresidente dei locali storici d’Italia sempre per Fipe, penso questa bolletta sia un punto a capo per la mia vita e per quella di molti altri. Questa bolletta è l’esempio limpido del venir meno di un patto fondamentale tra stato e imprese, violenta i miei limiti, il mio ego, la mia onestà, i ragazzi che lavorano con me.

E vale per tutti. Polverizza la speranza, inaridisce i desideri. È una goccia densa di tutto quanto ci sia di sbagliato al mondo oggi, della direzione storta di questo presente” ha scritto Fassi su Facebook. “La pagherò, venderemo novemila coppette da due euro al mese solo per pagare la corrente o forse diventerò un influencer su Tik Tok per non pensarci. Il punto è che io questo lavoro non volevo farlo, e così non è più neanche divertente. E io mi annoio subito e quando mi annoio, o forse quando ho paura, distruggo tutto. Ecco, in Italia, a lavorare bene, anche un animo come il mio con energie infinite si annoia e ha paura. Per ora reggo, è solo l’ansia che sale, ma non vi mollo, sia mai lasci spazio al gelato all’amatriciana o al sorbetto di funghi porcini o, peggio ancora, a quelle poltiglie scolorite e gonfie” ha aggiunto.