Crisi energetica, paura degli italiani e possibili effetti positivi, bollette alle stelle e “vantaggi” dei 19 gradi: “In casa fanno bene e fanno dimagrire”

Con la crisi energetica che attanaglia l’Italia si pone anche il tema delle bollette alle stelle e dei “vantaggi” dei 19 gradi su cui saremo costretti a tarare i nostri caloriferi pena multe fino a 3mila euro: “In casa fanno bene e fanno dimagrire”.

Un esperto spiega che il Decreto Cingolani non ha dei contenuti poi così drastici per la salute. Si tratta del professore di Endocrinologia alla Cattolica e primario al Policlinico Gemelli di Roma Alfredo Pontecorvi.

Quai 19 gradi che “fanno dimagrire”

In sostanza per il camice bianco impostare la temperatura in casa a 19 gradi (anziché 20 o 21) è salutare, e fa anche dimagrire. In una intervista al quotidiano Il Messaggero il professore ha spiegato meglio perché tutto sommato non dobbiamo avere paura di un lieve calo termico domestico: “Bisogna evitare catastrofismi.

Ridurre di qualche grado la temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo bene alla salute ed esercitare effetti positivi sull’organo adiposo”. E ancora: “La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19 gradi”.

L’alleato per l’inverno: il tessuto adiposo

Quindi “il nostro alleato si chiama tessuto adiposo bruno, una specie di termosifone interno che brucia calorie per riscaldarci e mantenere la temperatura corporea a 37 gradi.

Il tessuto adiposo bruno insieme a quello bianco, quello cioè contro cui combatte la maggior parte di noi, fanno parte del cosiddetto organo adiposo, un organo capace di produrre ormoni. I due tessuti possono convertirsi l’uno nell’altro”.