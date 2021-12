Bollette: Conte a Draghi, 'lavorare anche su rincari imprese'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Continueremo a lavorare anche sul rincaro delle bollette, un rincaro che in parte è stato compensato da misure già stanziate e dobbiamo continuare a lavorare non solo per le famiglie ma anche per le imprese che sono in forte difficoltà con questi costi aggiuntivi".

Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi dopo un incontro di ben un'ora e mezza con il premier Mario Draghi.

"In prospettiva – ha proseguito l'ex presidente del Consiglio – abbiamo ribadito l'impotanza di poter recuperare l'extragettito dalle aste per l'emissione di CO2, proprio per destinarlo a compensare i rincari. Altra operazione di sistema che va fatta – per Conte – è rivedere gli oneri generali di sistema, di modo che queste bollette siano più trasparenti e soprattutto ci sia una progressione per quanto riguarda il carico fiscale sulla base dei redditi effettivi delle famiglie e delle imprese".