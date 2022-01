Bollette: Conte, 'tempo attesa scaduto, servono misure immediate'**

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – "Il tempo di attesa per aiuti economici massicci a famiglie e imprese è scaduto. I rincari della bollette pesano sui cittadini e sulle imprese: dopo i primi sostegni in Manovra voluti fortemente dal Movimento 5 Stelle non possiamo certo fermarci.

Servono altri aiuti, servono nuove, immediate misure". A chiederlo, in un post su Facebook, il leader del M5S ed ex premier Giuseppe Conte.

"Noi abbiamo una lunga lista di proposte pronte – prosegue – Fra queste c’è l’azzeramento dell’Iva 2022 sull’aumento delle bollette rispetto ai prezzi medi del 2021. Lo Stato non può guadagnare dai rincari delle tariffe a danno della popolazione. Il Governo sia capofila anche in Europa di questa esigenza.

Si deve poi prevedere un contributo di solidarietà da parte degli operatori che hanno ottenuto importanti profitti – senza aumento di costi – dai rincari di questi mesi. Va creato un fondo di garanzia per gli accordi di fornitura di energia elettrica rinnovabile a lungo termine, per garantire alle imprese energia a prezzi competitivi. Il pagamento delle bollette va rateizzato".