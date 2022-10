Bollette da 500mila euro, storica catena di hotel chiude dopo 60 anni di attività

La storica catena di hotel operante tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca chiude i servizi alberghieri e di ristorazione ai nuovi clienti

Dopo 60 anni di attività, la catena di alberghi ‘Caroli Hotels” interrompe l’erogazione dei servizi alberghieri e di ristorazione ai nuovi clienti: “Gli insostenibili costi rendono impossibile il proseguio dell’attività”

L’imprenditoria italiana in grande difficoltà

Continuano ad arrivare segnali preoccupanti dal mondo dell’imprenditoria italiana.

Sono sempre di più le attività che affermano di non poter più andare avanti con i costi, diventati ormai insostenibili a causa del caro energia.

Chiude storica catena di hotel in Salento

Come nel caso della catena di alberghi ‘Caroli Hotels‘ – una catena di alberghi operanti dal 1966 in provincia di Lecce – che ha dovuto prendere la triste decisione di interrompere l’erogazione di servizi alberghieri e di ristorazione ai nuovi clienti.

Da quanto si apprende, solo nel mese di agosto le bollette di energia elettrica per i quattro alberghi pugliesi tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, avevano raggiunto la soglia dei 500 mila euro

Il direttore: “Erosi i margini di profitto”

Come ha infatti annunciato il direttore generale della catena di alberghi, Antonio Caputo:

“Gli spropositati ed insostenibili costi, che hanno eroso totalmente i margini di profitto, rendono impossibile garantire il prosieguo dell’attività pur ricorrendo alle opportunità offerte dal sistema creditizio ed all’implementazione di impianti fotovoltaici, la cui installazione non è stata ancora autorizzata”.

Richiamando l’attenzione anche su un altro aspetto del quale il nuovo governo deve indubbiamente tenere conto, quello di sbloccare la burocrazia che impedisce agli imprenditori italiani di trovare almeno parziali alternative all’impennata dei costi energetici.

Sono 275 i dipendenti ora senza lavoro

La sospensione dei servizi alberghieri e di ristorazione va ad incedere pesantemente anche nel futoro dei dipendenti – sono circa 275. e delle loro famiglie. “Ci auguriamo che un ritorno alla normalità possa far ricreare le condizioni per una riapertura”, è l’auspicio espresso dal direttore generale di Caroli Hotels.