Bollette, dal ministro Franco i dettagli dell’azione di governo

Roma, 18 feb. (askanews) – In conferenza stampa il ministro dell’Economia, Daniele Franco, dettaglia l’azione di governo contro il caro-bollette energetiche: “Abbiamo in buona parte replicato gli interventi del primo trimestre: l’azzeramento degli oneri di sistema sia per l’elettricità che per il gas, l’abbattimento dell’aliquota iVa sul gas al 5%, poi confermiamo la protezione di 3,5 milioni di famiglie con i redditi più bassi.

Replichiamo l’intervento di questo trimestre per le imprese energivore, sono circa quattromila, e lo estendiamo alle imprese che autoproducono energia elettrica; aggiungiamo un intervento di oltre 500 milioni per altri mille imprese. A questo pacchetto si associano alcuni interventi per le regioni, avendo anche presenti gli effetti della pandemia, e per comuni e città metropolitane per aiutarli a coprire i costi dei riscaldamenti per le scuole e dell’illuminazione pubblica”.