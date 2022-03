Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Il governo ha messo in campo risorse imponenti per fronteggiare il caro bollette, "questo non è sufficiente, però. Non è sufficiente. A noi paiono grandi numeri, in un altro contesto sarebbero stati visti come numeri impensabili, ma non è sufficiente.

Chi ce lo dice? Le imprese, la gente. Ci dicono che non ce la fanno, quindi dobbiamo lavorare anche su altre cose". Lo dice il premier Mario Draghi, nel corso del question time alla Camera.