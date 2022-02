Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Il governo con i provvedimenti approvati oggi in cdm mette in campo "8 miliardi, di cui 6 per l'energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti di bilancio" grazie all'utilizzo dei "margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno e descritti anche dal governatore di Bankitalia nel suo intervento più recente".

Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.