Bollette, Draghi: sei miliardi per provvedimenti sull’energia

Milano, 18 feb. (askanews) – “Abbiamo approvato provvedimenti per contenere il costo dell’energia e per sostenere il settore automobilistico. Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro, di cui sei per provvedimenti sull’energia. E lo facciamo senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio. Utilizziamo infatti i margini che derivano dagli ottimi risultati sul fronte della crescita della finanza pubblica conseguiti lo scorso anno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm.