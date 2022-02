Bollette: Fontana, 'solo per sanità 140 mln in più, spegneremo luci palazzo Lombardia e Pirelli'

Milano, 10 feb. (Adnkronos) – Il 'caro-bollette', solo per il sistema sanitario pubblico, secondo una stima effettuata dalla Regione Lombardia comporterà nel 2022 un aumento di costi pari a oltre 140 milioni di euro, circa il 45% in più dell'anno passato e per questo motivo la Regione ha deciso di aderire all'iniziativa dei sindaci di spegnere le luci di alcuni luoghi simbolo.

"Questa sera -dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana- spegneremo il tricolore che generalmente illumina i 'belvedere' di Palazzo Lombardia e di Palazzo Pirelli". Una decisione che deve essere interpretata come "un gesto simbolico per aderire all'iniziativa dei molti sindaci italiani che hanno deciso di spegnere le luci di alcuni luoghi simbolo delle loro città in segno di protesta al 'caro-bollette. Per primi e da tempo – prosegue Fontana – abbiamo sollecitato l'Europa e il nostro Governo a intraprendere azioni forti e decisi per contrastare questa emergenza".