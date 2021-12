Bollette: Franco in Cdm, 3,8 mld contro rincari, Iva al 5% su gas per tutti

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Tre miliardi e ottocento milioni per contrastare i rincari delle bollette. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso del Cdm ha spiegato come verranno ripartite le risorse contro le stoccate di luce e gas. Questa la sintesi del suo intervento, apprende l'Adnkronos: 1,8 mld saranno destinati all'azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico; 600 mln per l'Iva sul gas al 5% per tutti; 500 mln per l'azzeramento degli oneri di sistema sul gas; 900 mln per l'annullamento dell'aumento per Clienti domestici con 8.264 mila euro di Isee o famiglie numerose o fragili.