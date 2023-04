Bollette: Furfaro, 'governo inefficace contro pesanti aumenti'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Torna un impressionante aumento per le bollette di luce e gas per gli italiani e il governo dimostra la fragilità delle sue promesse e la debolezza delle misure prese. Nel cosiddetto decreto bollette vediamo solo scelte inefficaci che metteranno in difficolt&...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Torna un impressionante aumento per le bollette di luce e gas per gli italiani e il governo dimostra la fragilità delle sue promesse e la debolezza delle misure prese. Nel cosiddetto decreto bollette vediamo solo scelte inefficaci che metteranno in difficoltà famiglie e imprese. Ancora una volta quando si tratta di sostenere i più deboli difronte alle crisi, il governo si gira dall’altra parte”. Così Marco Furfaro della segreteria nazionale del Pd e capogruppo in commissione Affari sociali alla Camera.