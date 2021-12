Bollette: Gelmini, '3,8 mld contro rincari, difficile comprendere sciopero Cgil-Uil'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Un altro miliardo per calmierare l’aumento delle bollette per cittadini e imprese: con le decisioni del Consiglio dei ministri di oggi, le risorse in legge di bilancio per raffreddare i rincari energetici arrivano a 3,8 miliardi.

Uno sforzo senza precedenti, che si somma a quelli già effettuati nel corso dell’anno e che consentirà alle famiglie italiane di affrontare con maggiore serenità i mesi che ci attendono. La manovra economica di fine anno, di cui è in corso l’esame al Senato, migliora ulteriormente, ed è dunque ancora più difficile comprendere le ragioni dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. Il Paese ha bisogno di confronto e non di scontro.

Speriamo che il senso di responsabilità e la ragionevolezza prevalgano”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.