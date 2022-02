Bollette: Gelmini, 'spazi per proteggere crescita e aiutare famiglie e imprese'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Sicuramente il problema del potere d’acquisto dei salari e l’aumento delle materie prime è un tema centrale per gli italiani, ma anche per il governo. Noi abbiamo provato subito ad intervenire sul caro bollette e, oltre a misure tampone per raffreddare gli aumenti, abbiamo stanziato oltre 8 miliardi per consentire, tra le altre cose, a 3 milioni e mezzo di famiglie in condizione di difficoltà economica di poter sterilizzare gli aumenti”.

Lo ha affermato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a Rai Isoradio.

“Il Governo -ha aggiunto- è riuscito a mettere a disposizione dell'economia reale, per famiglie e imprese, questi 8 miliardi di euro senza ricorrere a nuovo debito. Devo dire che il ministro Franco è stato bravo nell'andare a recuperare fra i diversi fondi del bilancio risorse senza ulteriore indebitamento: questo è potuto accadere perché la ripresa del 2021 è stata solida.

Abbiamo spazi di manovra che come Esecutivo stiamo utilizzando per proteggere la crescita, per aiutare famiglie e imprese. Abbiamo, peraltro, già stanziato 10 miliardi, oltre agli 8 del decreto di venerdì scorso, in questi mesi per contrastare il caro energia, una cifra molto ingente”.