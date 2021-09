Bollette: governo lavora a stop rincari, difficile in Cdm già oggi**

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Il governo lavora alacremente per evitare il rincaro delle bollette di gas e luce, oggi al centro a Palazzo Chigi di un vertice tra il premier Mario Draghi e i ministri Roberto Cingolani e Daniele Franco.

Ma è difficile che una prima misura, come da attese, approdi già nel Cdm in agenda oggi per le 16. Gli interventi con cui arginare gli aumenti sono ancora allo studio, per questo il governo potrebbe necessitare ancora di qualche giorno prima di attuare un intervento strutturale.