Bollette, il 31 marzo scadono gli aiuti: le mosse del governo

La scadenza degli aiuti per le bollette è ormai prossima, ed è fissata per la data 31 marzo. La spesa del governo per far fronte ai rincari degli ultimi mesi è stata enorme: più di 20 miliardi di euro. Ma cosa succederà adesso?

Bollette, il 31 marzo scadono gli aiuti: cosa farà il governo Meloni?

Il governo Meloni ha fatto filtrare nei giorni scorsi di essere al lavoro per un possibile nuovo decreto bollette. Una delle possibilità riguarda lo slittamento della fine del bonus sociale fino al termine del 2023, una proroga che aiuterebbe le famiglie con Isee inferiore ai 15 mila euro. Per il momento non ci sono ancora conferme.

La fine dei sostegni

Se si esclude l’ultima notizia che è filtrata sulla possibile proroga del bonus sociale, quello che è certo è che il governo non ha intenzione di continuare con gli aiuti che sono stati forniti negli ultimi mesi. L’unica possibilità riguarda un sistema premiale, come anticipato dal ministro Giorgetti. Si potrebbe andare verso una fascia protetta a livello di costi, per il 70-80% dei consumi dell’anno precedente, mentre la restante parte, se eccedente, verrebbe pagata a prezzo di mercato.