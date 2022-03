Bollette, impennata nel mese di aprile per luce e gas: tutti gli aumenti

Gli effetti della guerra in Ucraina e delle sanzioni alla Russia si faranno sentire, nelle bollette il gas va verso i massimi storici, aumenta la luce

Gli effetti della guerra in Ucraina e delle sanzioni alla Russia si faranno sentire, nelle bollette il gas va verso i massimi storici, aumenta anche la luce.

Bollette, il caro energia del 2022

Le bollette continuano ad aumentare, pensando enormemente sulle tasche delle famiglie italiane.

Il governo ha stanziato 15 miliardi per contrastare, almeno in parte, questa impennata. Una misura importante anche se non decisiva. Ad aprile si va, infatti, verso un nuovo rincaro. Tra le cause anche la guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni nei confronti della Russia, Paese invasore.

Nomisma Energia ha spegato cosa accadrà con le bollette della luce nel prossimo mese di aprile: “Per l’elettricità il calcolo è incerto e dipenderà dall’andamento dei prezzi nei prossimi giorni, che risentono già dell’aggravarsi della crisi dopo l’inizio della guerra.

Se dovessero rimanere i prezzi molto alti di questi giorni, ci dovrebbe essere un aumento almeno del 25% verso 56 centesimi al chilowattora, variazione per il momento ancora inferiore al precedente +55% di inizio gennaio 2022.”

La situazione è diversa per il gas

Per quanto riguarda il gas, la situazione è al momento diversa. Secondo Nomisma Energia, infatti, per il momento gli aumenti in bolletta saranno tenuti sotto controllo. Il grande balzo in avanti sarà però inevitabile fra pochi mesi, in particolare a luglio.