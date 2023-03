Bollette, in arrivo un nuovo decreto

Dovrebbe essere varato in settimana un nuovo decreto bollette, con misure finalizzate al supporto di famiglie e imprese.

Bollette, verso nuovo decreto

Infatti, proprio il 31 marzo scadono le norme in vigore per arginare i rincari. Per cui, è necessario che il Consiglio dei ministri torni a riunirsi tra mercoledì e giovedì.

Problema siccità

Nel prossimo consiglio dei ministri potrebbe arrivare anche il decreto per affrontare l’emergenza siccità. Nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente e della Transizione energetica, Gilberto Pichetto, ha spiegato che:

“Il provvedimento conterrà quante più semplificazioni e deroghe possibili per accelerare i lavori essenziali a fronteggiare la siccità. Ci sono tavoli in corso in queste ore e di conseguenza ci sarà una valutazione tra i ministeri coinvolti e Arera per arrivare, man mano, a normalizzare i prezzi delle bollette energetiche anche perché siamo in una condizione diversa rispetto al prezzo del gas, che è la nostra grande fonte di energia”.

Stando alle elaborazioni di Assoutenti, la fine delle agevolazioni che sono attualmente in vigore sul gas peserebbe per 703,53 euro annui a famiglia, portando, quindi, la bolletta media del gas a quota 1.913,53 euro. Stiamo parlando di un aumento del +58% rispetto a quanto pagato oggi.

Mentre, per quanto concerne la luce la reintroduzione integrale di oneri e Iva peserebbe per 386,37 euro annui a famiglia, portando la bolletta media a 1.820,34 euro annui a nucleo. Qui, dunque, l’incremento sarebbe del +27%.

Le parole del Codacons

A dire la sua è stato anche il Codacons:

“Ci aspettiamo dal Governo una proroga degli sconti su Iva e oneri di sistema perché, in assenza di interventi, le bollette del gas si impennerebbero del 58% già da aprile, quelle della luce del 27%. Ricordiamo che gli oneri di sistema pesano per il 22% sulle bollette della luce e del 5% su quelle del gas”.

Qual è, quindi, la richiesta che viene fatta al Governo?