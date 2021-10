Bollette, l’annuncio del ministro Cingolani: “Entro fine anno previsto un calo prezzi del gas”

Roberto Cingolani, attuale ministro della Transizione ecologica, è intervenuto durante Pre-Cop26, parlando delle bollette e del prezzo del gas.

Roberto Cingolani ha partecipato alla conferenza stampa della Pre-Cop26 che si è svolta a Milano. Il ministro della Transizione ecologica ha fatto un annuncio importante sul tema delle bollette.

Bollette gas e rispetto per l’ambiente, l’annuncio di Cingolani

Secondo il ministro Cingolani è tempo di avviare un progetto di rinnovamento importante che punti a ridurre l’inquinamento e a rispettare sempre più l’ambiente. “Entro fine anno saranno aperte nuove pipeline e avreno una riduzione del prezzo del gas. Ma rimaniamo sulla strada dell’uscita dal gas“, ha commentato Cingolani.

Di recente non sono mancate le polemiche dopo l’annuncio dell’aumento delle bollette.

“Le bollette aumentano all’80% per l’aumento del prezzo del gas e al 20% per quello del carbonio. Non si può dire che la transizione energetica aumenti il costo dell’energia“, ha commentato il ministro .

L’obiettivo del ministro Cingolani e ben precisa e guarda direttamente all’ambiente. “Vogliamo uscire dal gas e servono investimenti sulle rinnovabili“, ha concluso.

In ogni caso gli utenti non hanno preso bene le recenti dichiarazioni, riguardanti l’annuncio del caro bollette, chiedendo infatti a gran voce di intervenire e porre rimedio.