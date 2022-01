Bollette: Letta, 'prioritario intervento strutturale del governo su fiscalizzazione aumenti'

Roma, 20 gen (Adnkronos) – Sul caro bollette "chiediamo al governo un intervento più strutturale, meno una tantum, che sia immediato sulla parte fiscale del costo dell'energia sapendo che costa soldi, ma il costo del non intervento sarà maggiore in termini di calo della ripresa".

Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina

"Una fiscalizzazione degli aumenti per ridurre il costo delle bollette e che non si limiti a imprese e cittadini, ma anche sulle Pmi, è la grande priorità -ha sottolineato il segretario del Pd-. Un intervento sulle bollette accanto a interventi sui costi per calmierare nel breve termine".