Bollette luce e gas 2023: ci saranno aumenti in estate?

Le bollette di luce e gas dovrebbero salire in maniera significativa a partire dai mesi estivi di questo 2023. Le famiglie italiane dovranno affrontare un nuovo rincaro delle spese per la casa, mentre gli imprenditori sono preoccupati per i costi di gestione delle loro imprese.

Luce e gas, ci saranno aumenti delle bollette in estate?

Dopo un anno difficile, negli ultimi due trimestri abbiamo potuto tirare il fiato in tema bollette. Negli scorsi sei mesi, infatti, i prezzi all’ingrosso dell’elettricità e del gas sono scesi in maniera notevole; un trend che si modificherà a partire dall’estate. Da un lato, dunque, ci sarà il nuovo aumento dei costi, dall’altro si dovranno fare i conti con la reintroduzione in bolletta degli oneri di sistema. Il risultato è facilmente pronosticabile: le tasche degli italiani torneranno a soffrire.

Quanto peseranno i rincari: la nota di Arera

Arera ha tirato le somme sulle novità che dovrebbero esserci nei prossimi mesi. L’aumento, secondo gli esperti, dovrebbe essere abbastanza contenuto. Si parla di una cifra pari a circa il 10% per l’energia elettrica e del 5% per il gas. Per l’ultimo trimestre dell’anno, però, dovrebbe esserci un’ulteriore risalita dei prezzi. In questo caso parliamo di tariffe più alte del 25% rispetto al secondo trimestre per la bolletta della luce e più alte del 15% per la bolletta del gas.