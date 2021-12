Bollette luce e gas, nuovo aumento a inizio 2022: il comunicato dell’Autorità di Regolazione

L'Arera ha annunciato un nuovo aumento delle bollette di luce e gas per l'inizio del 2022: l'incremento sarà rispettivamente del 55% e del 41,8%.

Nonostante gli interventi del governo, il 2022 si aprirà con un aumento delle bollette di luce e gas: nel primo trimestre del nuovo anno, l’incremento per la famiglia tipo in tutela sarà infatti del 55% per l’imposta dell’elettricità e del 41,8% per quella del gas.

Aumento delle bollette di luce e gas

A renderlo noto è stata l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) evidenziando che, senza interventi, le bollette sarebbero aumentate rispettivamente del 65% e del 59,2%. La spesa per la bolletta elettrica di una famiglia-tipo sarà, nell’anno compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022, di circa 823 euro. Una cifra in rialzo del 68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021) per un incremento di circa 334 euro.

Nello stesso periodo, la stessa famiglia spenderà, per la bolletta del gas, circa 1.560 euro. Un prezzo più alto del 64% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente per u incremento di circa 610 euro.

Aumento delle bollette di luce e gas: i bonus previsti

L’Autorità ha ricordato che per le famiglie in difficoltà sono previsti bonus sociali aumentati e possibilità di rateizzazione. Ad avere diritto di quelli per l’elettricità sono 2,5 milioni di nuclei familiari mentre a fruire di quelli per il gas sono 1,4 milioni.

Per loro gli incrementi tariffari sono stati sostanzialmente compensati e gli importi consentiranno di proteggersi dall’incremento.

Per il primo trimestre del 2022 le famiglie in difficoltà riceveranno infatti circa 600 euro, 200 per l’elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e 400 per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D).