Bollette: nuovo dl in 22 articoli, in bozza norme anche su sanità, payback e fisco**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Ventidue articoli in 21 pagine, allegati compresi. E' il nuovo decreto per aiutare imprese e famiglie alle prese col caro bollette, oggi sul tavolo del Cdm. Oltre alla sforbiciata all'Iva sul gas, confermata al 5% anche per il secondo trimestre, agli attesi contributi per famiglie e imprese con un occhio attento alle cosiddette energivore, nella bozza del provvedimento all'esame del preconsiglio trovano spazio anche norme in materia di sanità, payback sui dispositivi medici e fisco.