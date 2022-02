Come previsto dal Decreto Sostegni-ter, per il primo trimestre del 2022, l'ARERA ha azzerato gli oneri di sistema delle bollette per una platea di soggetti.

Per limitare l’impatto in bolletta dei rincari dei prodotti energetici all’ingrosso l’ARERA ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medio-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW. Il provvedimento applica quanto previsto con il decreto Sostegni-ter dello scorso 21 gennaio.