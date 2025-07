Bollette. Pichetto Fratin: "Lavoro perché non ci siano sorprese"

Roma, 25 lug. (askanews) – “Io lavoro perché non ci siano sorprese, perché normalmente il termine sorpresa non è una riduzione e quindi stiamo agendo con tutti i mezzi possibili per evitare che esistano sorprese” così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin ha parlato sull’aumento dei costi delle bollette durante l’evento Connact Energy dal titolo “Energia: le politiche UE per rilanciare la competitività industriale e ridurre i costi per le famiglie”.

Durante l’evento il ministro si è confrontato con le principali aziende italiane del settore dell’energia – A2A, Edison, Enel, Snam e Terna – e all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA. Insieme al Ministro anche Joaquim Nunes De Almeida, direttore presso la Commissione Europea, responsabile della divisione “Mobilità e industrie ad alta intensità energetica” nella Direzione Generale per il Mercato Interno, l’Industria, l’Imprenditoria e le PMI (DG GROW) e a Yolanda Garcia Mezquita, Capo Unità Relazioni con gli Stati membri e le Comunità energetiche (DG ENER).

Connact Energy, organizzato da Connact in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea, ha rappresentato un momento di approfondimento sulle politiche energetiche dell’Unione europea e sul ruolo dell’energia nelle politiche industriali. Al centro del confronto, la transizione ecologica, il rafforzamento delle infrastrutture energetiche, anche in relazione alla proposta del Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue, l’integrazione delle fonti rinnovabili, la competitività del settore energetico europeo e il consolidamento della sua autonomia.