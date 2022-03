Bollette, primo calo delle tariffe su luce e gas

Prima riduzione delle bollette dopo 18 mesi: nel secondo trimestre del 2022 si vedrà un calo del 10,2% per l’elettricità e del 10% per il gas.

Dopo 18 mesi arrivano i primi segni di riduzione sulle bollette della luce e del gas, nonostante i nuovi record al rialzo dei prezzi all’ingrosso registrati a seguito dell’invasione della Russia in Ucraina.

Bollette, primo calo tariffe per luce e gas

L’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, ha, infatti, fatto sapere che nel secondo trimestre del 2022 si verificherà un calo del 10,2% per la bolletta dell’elettricità e del 10% per la bolletta del gas.

Il presidente, Stefano Besseghini, afferma che:

“In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l’Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero”.

Tuttavia, nonostante questa prima discesa dei prezzi, è ancora purtroppo evidente la differenza di spesa rispetto all’anno scorrevole precedente. Più precisamente, l’aumento è del 73% per il gas e dell’83% per l’elettricità.

Il motivo della riduzione

Ma a cosa è dovuta questa riduzione dei prezzi? Essa è legata alla modifica di una componente tariffaria, la quale consente di bilanciare i costi di commercializzazione del gas. L‘Arera marca che questo intervento va a progettare il contesto nel quale poter mettere in rilievo i possibili effetti a sostegno dei clienti finali del monitoraggio dei contratti di importazione del gas naturale.

Contratti che l’Autorità potrà svolgere in base a quanto previsto dal recente decreto-legge n.21/2022.

Il decreto legge n.21/2022

Proprio grazie a questo decreto il governo ha stanziato le risorse che permettono all’Autorità di confermare il potenziamento del bonus sociale per il prossimo trimestre e per un numero maggiore di famiglie in difficoltà. Infatti, le famiglie beneficiarie sono ormai diventate oltre 3 milioni per il bonus elettrico e oltre 2 milioni per il bonus gas.