Bollette, ribassi dal 1° aprile: chi ne beneficerà?

Dal 1° aprile sono previsti alcuni ribassi relativamente alle bollette. Il prezzo della luce e del gas scenderà infatti per effetto dei minori costi della materia prima. Da precisare però che questo non varrà per tutti, poiché solamente alcuni ne beneficeranno. Per la precisione, saranno coloro che sono nel mercato tutelato ad avere bollette più basse, mentre sono previsti aumenti per chi si trova in quello libero. Da segnalare anche il ritorno in pieno vigore degli oneri di sistema sull’energia elettrica in bolletta e, come se non bastasse, dal 1° del mese l’iva risulterà essere al 10%.

Bollette, Besseghini: “Ribassi superiori al 20%”

Gli aggiornamenti solla situazione delle bollette in Italia sono arrivate ieri da Stefano Besseghini, presidente dell’Arera. Besseghini ha specificato che per la prossima bolletta luce vi saranno ribassi “superiori al 20% sicuramente”. Riguardo al gas ha aggiunto, tramite alcune dichiarazioni riportate da Leggo, che “sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10%”.

Possibile risparmio di 408 euro

Besseghini ha spiegato che nel caso di conferma delle previsioni di Arera, il ribasso delle bollette di gas e luce avrebbe come conseguenza un risparmio di almeno 408 euro annui per ogni famiglia, rispetto ai prezzi attualmente in vigore. Da precisare come chi è fuori dal mercato tutelato torneranno gli oneri di sistema e, di conseguenza, saranno caricati dei costi precedentemente tagliati dal governo per alleggerire le bollette.