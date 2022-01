Bollette: Salvini, 'serve scostamento bilancio, anche Draghi consapevole'

Roma, 18 gen (Adnkronos) – "781,09 euro di bolletta per il periodo settembre-ottobre 2020, schizzati a 1.370,23 nello stesso periodo del 2021: è la situazione di un bar di Genova che – come tanti altri locali in Italia – ha subìto le conseguenze del caro energia".

Lo dice Matteo Salvini.

Salvini, in costante contatto con il governo e con le imprese, oggi ha organizzato una conferenza stampa alle 14,30 alla Camera dei Deputati ed è intervenuto sulla stampa locale (Brescia Oggi e L’Arena di Verona) per commentare le difficoltà degli imprenditori che sono costretti a tirare la cinghia ma rischiano di chiudere.

“Dopo la crisi Covid, non possiamo permettere che imprese e famiglie subiscano la stangata del caro energia.

Serve uno scostamento di bilancio, sono fiducioso perché anche il Presidente Draghi è consapevole della situazione drammatica”, afferma Salvini.