Bollette: Sarracino, 'governo immobile contro nuova stangata'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Cosa intende fare il Governo contro il caro bollette? In autunno ci sarà un considerevole aumento secondo i recenti dati dell’Arera: la tariffa dell’elettricità salirà del 25% rispetto al secondo trimestre dell’anno, mentre quella del gas del 15%. Per ogni famiglia significherà un aggravio di circa 300 euro annui". Così Marco Sarracino, deputato e componente della segreteria del Pd.

"A questo quadro molto preoccupante si aggiunge che a dicembre scadranno tutti gli aiuti previsti contro il caro energia, secondo quanto riportato dal Def appena liquidato dal governo. Non è possibile che in una situazione così difficile per le famiglie italiane, il governo stia con le mani in mano e ad oggi non abbia immaginato nessuna misura atta a contrastare i rincari. Dopo anni di mera propaganda da parte della Meloni, gli italiani ora rischiano di vedere sempre più ridotto il proprio potere di acquisto e di ritrovarsi con le tasche sempre più vuote. Si intervenga al più presto per fermare questa nuova stangata, che rischia di mettere ancora più in difficoltà i cittadini italiani”.