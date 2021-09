Roma, 16 set. (Adnkronos) – E' terminato a Palazzo Chigi il vertice tra il premier Mario Draghi, i ministri Roberto Cingolani e Daniele Franco per valutare interventi per arginare il rincaro delle bollette di luce e gas. A breve inizierà la cabina di regia tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione delle forze di maggioranza sull'estensione del green pass in tutti i luoghi di lavoro.