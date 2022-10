Arriva da Grugliasco un caso scuola della crisi che morde, bollette troppo alte, il condominio non paga: Iren chiude il teleriscaldamento senza avvertire

Le bollette sono diventate troppo alte e il condominio non paga, perciò Iren chiude il teleriscaldamento “senza avvertire”. A Grugliasco, in Piemonte, “nessun preavviso” della sospensione del servizi ed amministratore dello stabile che spiega come sia stata tutta colpa degli aumenti.

Intanto, come spiega Repubblica, i condomini sono stupiti ma a far bella mostra di sé ci sarebbe un avviso di “morosità prolungata e solleciti inviati più volte”.

Il condominio non paga, Iren chiude tutto

In un condominio a Grugliasco, in via Duccio Galimberti 3 le testimonianze sono amare: “Nessuno ci ha detto nulla, hanno messo solo l’avviso, ma nessuna lettera da parte di Iren”. E alla domanda se ci siano o meno i soldi per pagare la morosità la risposta è: “Non lo so.

C’è stato un bell’aumento. Non è che per colpa di qualcuno o del caro gas ora dobbiamo stare al freddo”.

L’amministratore: “Bollette duplicate o triplicate”

“Sentiremo cosa dice l’amministratore. C’è chi si sta organizzando con stufette o altro”. E Repubblica riporta anche le dichiarazioni della società di amministrazione che segue il palazzo, la Giemme Amministrazioni: “Qual è il problema? Che le bollette del teleriscaldamento sono duplicate se non triplicate.

La situazione diventerà molto seria fra qualche mese. Gli effetti però si sentono già per i conguagli della stagione precedente. Soldi in più per quello che si è già speso che si vanno ad aggiungere al previsionale della prossima stagione“.