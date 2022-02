Bollette: verso intervento di 6 mld contro rincari, 750 mln a Regioni e comuni**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Ammonterebbe a circa 6 miliardi l'intervento nel dl energia contro il caro bollette cui lavora il governo. Lo schema presentato in cabina di regia, riportano alcune fonti presenti all'Adnkronos, sarebbe il seguente: 3 miliardi per un intervento sul secondo trimestre, come sul primo, per l'energia elettrica; 1,7 mld per un intervento sul secondo trimestre come sul primo per il gas; 200 milioni per le cosiddette energivore; 500 milioni per le imprese gasivore e infine 250 mln per gli enti territoriali alle prese con l'aumento delle bollette, a cui si sommano 400 milioni destinati alle Regioni per i rincari di luce e gas negli ospedali.

Poi, spiegano le stesse fonti, ci sarebbero interventi extra non ancora quantificati, come sull'automotive, i microprocessori, il prezzo delle opere pubbliche: questo renderebbe non ancora chiara la dote complessiva del provvedimento.