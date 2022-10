Tra le parole di stima nei confronti del ministro Schillaci, Matto Bassetti parla anche del bollettino Covid settimanale e della fine dell'isolamento.

Dopo l’annuncio dello stop al bollettino quotidiano che diventerà settimanale è arrivato il commento di Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Bollettino Covid settimanale, Bassetti: “Buon senso, ora verso lo stop all’isolamento dei positivi”

Il dottor Bassetti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Fanpage a proposito del nuovo ministro e del suo provvedimento. Ecco il commento del medico: “ll bollettino settimanale credo sia giusto e spero anche che sia diverso, dove non si dica solo quanti sono i positivi, ma anche chi ha i sintomi, i segni della polmonite, e chi ha invece semplicemente un tampone positivo ed è asintomatico. Non credo sia difficile ricavare questi dati almeno di chi entra in ospedale.

Ben venga tutto questo”.

Il giudizio sul nuovo ministro della Salute

Poi sono arrivate le parole di stima nei confornti di Orazio Schillaci: “Credo che il ministro dimostri di essere la persona giusta al posto giusto, come ho già detto altre volte. È un tecnico, un medico, una persona preparata e ha capito perfettamente che in qualche modo occorreva semplificare“.

Bassetti sulla fine dell’isolamento per i positivi

Matteo Bassetti ha inoltre toccato un argomento molto dibattutto da quando è terminato lo stato d’emergenza.

Stiamo parlando dell’isolamento dei casi positivi al Covid-19. Il dottore non ha dubbi: “Spero si vada adesso verso l’eliminazione dell’obbligo di isolamento per i positivi“. Questo indicherebbe che il famigerato Covid-19 è ormai completamente sotto controllo.