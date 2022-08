Bollettino vaccini Covid in Italia: i dati sulle somministrazioni

I dati sulle somministrazioni di vaccini anti-Covid in Italia, aggiornati in tempo reale.

Le somministrazioni dei vaccini contro il Covid in Italia procedono, anche se non più velocemente come qualche mese fa. Ecco i dati in tempo reale delle vaccinazioni in Italia.

Bollettino vaccini Covid in Italia: il numero dei vaccinati

Nonostante la campagna di vaccinazione stia andando leggermente a rilento rispetto ai mesi scorsi, ci sono regioni che sono riusciti ad avere una copertura quasi totale.

Il numero di vaccinati è molto alto, nonostante ci sia ancora una parte di popolazione che rimane scettica e dubbiosa. I dati aggiornati a giovedì 18 agosto, svelano che sono state somministrate 22.417 dosi. Al momento il numero totale delle persone vaccinate è di 140.148.572. Un numero molto alto, sicuramente destinato ad aumentare.

Bollettino vaccini Covid in Italia: i dati sulle dosi

Secondo i dati aggiornati alla giornata di ieri, giovedì 18 agosto, sono state somministrate 502 prime dosi, per un totale di 50.824.426.

Per quanto riguarda le seconde dosi, ne sono state somministrate 335, per un totale di 46.451.907. Somministrate anche 4.237 terze dosi, per un totale di 40.057.836, e 17.343 quarte dosi, per un totale di 2.143.435. Questi dati confermano che la campagna vaccinale procede, in attesa dell’autunno, che potrebbe segnare un ulteriore rialzo. L’immunità di gregge al momento è arrivata all’80% nel nostro Paese.