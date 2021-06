Bologna: 16enne uccisa, difensore 'valutiamo Riesame contro carcere'

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – "Il gip del tribunale per i Minorenni di Bologna ha accolto le misure del pubblico ministero di convalida e di misura cautelate visto che bisogna ancora fare gli accertamenti, a partire dall'autopsia in programma venerdì e per il quale abbiamo nominato un consulente.

Adesso possiamo scegliere se fare il Riesame o ricorrere in Cassazione, stiamo valutando. E' possibile andare in Cassazione sia per la convalida del fermo che per la misura, oppure è possibile rivolgersi al Riesame solo per la misura", spiega all'Adnkronos l'avvocato Tanja Fonzari, difensore del 16enne accusato dell'omicidio pluriaggravato dell'amica Chiara Gualzetti.

"La madre era presente perché nella giustizia minorile chi esercita la responsabilità genitoriale può essere presente all'udienza che si è svolta in video collegamento, fino a prima dell'udienza non si possono parlare e non sono se dopo si sono incrociati", spiega l'avvocato che non vuole entrare nel merito delle risposte date dal 16enne al giudice.

"So che sul suo profilo social c'è chi sta scrivendo minacce di morte, ho avvertito la famiglia. Come legale stigmatizzo queste condotte così come invito la stampa a non fornire dettagli sul minore, come il nome e il luogo in cui vive la famiglia", conclude.