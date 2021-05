Bologna, 22enne sequestrata e ridotta in schiavitù dalla famiglia del fidanzato

Una ragazza di 22 anni è stata sequestrata e ridotta in schiavitù dalla famiglia del fidanzato. Mesi di soprusi e di violenza.

Una ragazza di 22 anni ha subito soprusi e violenze fisiche e psicologiche per diversi mesi. Quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono state arrestate con le accuse di sequestro di persona e riduzione in servitù.

22enne sequestrata e ridutta in schiavitù: quattro arresti

La ragazza di 22 anni era stata attirata in Italia con la promessa di un matrimonio con un coetaneo, ma quando è arrivata qui ha iniziato a vivere un incubo senza precedenti. La ragazza è stata segregata in una casa ed è stata ridotta in schiavitù per molti mesi da parte di una famiglia intera, che l’ha sottoposta a violenze fisiche e psicologiche continue, fino a spingerla anche a tentare il suicidio.

Questa storia orribile arriva direttamente da Bologna dove, nelle ore scorse, gli agenti della polizia hanno arrestato quattro persone, che appartengono allo stesso nucleo familiare, con le accuse di sequestro di persona e riduzione in servitù. Il gip del Tribunale di Bologna ha emesso nei loro confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della locale Procura della Repubblica. Queste persone sono il fidanzato della giovane, il fratello, la madre e il compagno di quest’ultima.

22enne sequestrata con l’inganno

La protagonista di questa storia, degna di un film dell’orrore, è una ragazza serba di 22 anni. La giovane è stata attirata in Italia con la promessa di un matrimonio con il suo fidanzato. Da quando è arrivata ha subito mesi di soprusi e violenze fisiche e psicologiche. Alla fine ha avuto il coraggio di raccontare tutto alla polizia e di denunciare i suoi aguzzini. Le indagini sono state condotte dagli uomini della Questura di Bologna e coordinate dal pm Roberto Ceroni. Secondo quanto emerso, la ragazza ha scoperto in Italia che le nozze che le avevano promesso in realtà erano solo una bugia e che invece ha dovuto vivere un vero e proprio incubo. I suoi aguzzini erano il suo presunto fidanzato e tutta la sua famiglia, che volevano semplicemente avere una ragazza da sfruttare in tutto e per tutto.

22enne sequestrata: un vero incubo

Quello che ha vissuto questa ragazza di 22 anni è davvero un incubo. La giovane è stata rinchiusa in una casa alla periferia di Bologna. Le hanno tolto il passaporto e il cellulare e l’hanno costretta ad eseguire lavori domestici sotto minacce e maltrattamenti. Veniva controllata anche quando andava in bagno e veniva costantemente presa a pugni e calci. Lo scopo era quello di indurla alla prostituzione, ma la 22enne non ha ceduto, nonostante tutto quello che le hanno fatto subire. Per costringerla a prostituirsi le negavano anche il cibo. Al momento degli arresti, infatti, pesava solo 45 chili. Il terribile incubo che stava vivendo è emerso quando la ragazza ha tentato il suicidio ingerendo detersivo ed è stata accompagnata in ospedale, dove si è liberata del peso che portava dentro.