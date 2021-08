Bologna, 68enne muore di Covid: non vaccinata, non soffriva di patologie pregresse

Una donna 68enne è morta di Covid a Bologna, l'anziana era ricoverata dal 15 agosto 2021, non era vaccinata e non soffriva di patologie pregresse

Si era presentata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna nella giornata di domenica 15 agosto 2021 con sintomi riconducibili al Covid, la donna di 68 anni deceduta nella giornata di venerdì 20 agosto.

A seguito di alcuni esami condotti nella giornata di Ferragosto, i medici avevano diagnosticato una gravissima complicazione polmonare causata dalla positività al Covid, la donna ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva, poi è subentrata la morte.

È morta dopo quattro giorni di ricovero in terapia intensiva presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, nella giornata di venerdì 20 agosto 2021, la donna di 68 anni la cui vita è stata spezzata dal Covid.

Ecco quanto dichiarato sul caso dal Direttore del Dipartimento emergenza dell’Ausl di Bologna, Giovanni Gordini, secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna:

“È uno dei pochissimi casi gravi che abbiamo avuto in questa quarta ondata.La donna è entrata in prontosoccorso che era grave, ci è rimasta solo qualche ora, poi è stata trasferita velocemente in terapia intensiva, ma purtroppo non è stata trattabile. Siccome però è un caso, aspettiamo a dire che è una tendenza. Comunque essere difesi con il vaccino aiuta, è responsabilità di tutti noi”.