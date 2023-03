Un ragazzino di 16 anni è stato aggredito da una baby gang a Bologna. Lo hanno picchiato violentemente, tanto da farlo finire in ospedale con i denti rotti.

Bologna, aggredito da baby gang: 16enne in ospedale con i denti rotti

Una baby gang di San Lazzaro, in provincia di Bologna, ha preso di mira un ragazzino di 16 anni. Lo hanno picchiato violentemente, tanto da farlo finire in ospedale con i denti rotti. Il gruppo era composto da almeno otto minorenni, tra italiani e nordafricani, e ha circondato due ragazzi all’uscita della scuola, picchiandoli con calci, schiaffi e pugni. I due giovani sono riusciti a scappare in autobus ma in serata la baby gang ha incontrato di nuovo il 16enne all’uscita di una discoteca e lo ha fatto finire al pronto soccorso. I bulli sono stati identificati dai carabinieri, ma erano già noti alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono a sabato scorso, quando due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati insultati e picchiati dalla baby gang all’uscita della scuola. La scena è stata ripresa da alcuni giovani che non sono intervenuti per aiutare le vittime dell’aggressione. I due ragazzi sono riusciti a scappare, ma il 16enne si è imbattuto di nuovo nella baby gang la stessa sera davanti ad una discoteca. Il giovane è stato picchiato di nuovo e ha riportato la frattura di quasi tutti i denti. Dovrà sottoporsi a una ricostruzione dell’arcata dentaria.

Aggredito da una baby gang: la denuncia dei genitori

I genitori dei due ragazzini picchiati hanno sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno identificato i bulli grazie alle segnalazioni arrivate dopo le aggressioni, alle telecamere di sorveglianza e al fatto che i minorenni erano già noti alle forze dell’ordine. Si tratterebbe degli stessi giovani di 14 e 15 anni che il 24 febbraio avevano fatto irruzione all’istituto Mattei di San Lazzaro insultando il dirigente scolastico. Erano stati denunciati con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di rilasciare le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Ora potrebbero essere denunciati con l’accusa di lesioni.