Bologna, bimbo di 16 mesi ingoia una molletta: il 118 lo salva per miracolo

Aveva rischiato il peggio dopo avere ingoiato una molletta per capelli. Il 118 ha salvato così per miracolo un bambino di 16 mesi.

Incidente domestico, fortunatamente con un lieto fine, per un bambino di soli 16 mesi che ha ingoiato una molletta per capelli. Sarebbe successo tutto intorno alle 11 di sabato 24 settembre ad Alto Reno Terme, comune situato sull’Appennino bolognese.

Il bimbo che ha rischiato di soffocare, è stato salvato per miracolo grazie all’intervento degli operatori sanitari del 118, immediatamente allertati dalla madre.

Bologna, bimbo di 16 mesi ingoia molletta: salvato per miracolo

Stando a quanto riporta “Il resto del Carlino”, all’arrivo dei soccorsi il bimbo respirava, seppure con fatica. Questo a causa dell’ostruzione parziale dovuta all’ingerimento dell’oggetto. Le condizioni del bimbo ad ogni modo sono diventate ad un certo punto di una criticità tale che sul posto è giunta l’automedica con l’elisoccorso.

L’intervento dei soccorsi

La situazione è via via peggiorata tanto che, l’ostruzione da parziale è diventata successivamente totale. Da lì è iniziata la corsa contro il tempo del personale medico che in ambulanza ha disostruito le vie aree grazie alle apposite manovre. Il piccolo è riuscito così finalmente a sputare la molletta, infine il ricovero in ospedale. Dopo qualche ora è stato poi rimandato a casa.