Bologna, condannate due persone per aver stuprato una 15enne nel bagno della scuola

La Procura aveva proposto 2 anni, il tribunale li condanna a 3 anni. I ragazzi, nel 2018, avevano stuprato una 15enne nel bagno di una scuola a Bologna.

Ha finalmente ottenuto giustizia una ragazza che, quattro anni fa, a Bologna, era stata stuprata all’interno del bagno della sua scuola. Il tribunale dei minori ha emesso la sentenza e due persone sono state condannate.

Bologna, condannati a più di 3 anni i ragazzi che hanno stuprato una 15enne nel bagno di una scuola

La giovane, che oggi ha 19 anni, all’epoca dei fatti ne aveva solo 15. I ragazzi che l’hanno stuprata, invece, oggi hanno 20 anni. Non è stato clemente il tribunale per i minori di Bologna, che ha dato ai due stupratori 3 anni e 6 mesi di detenzione. La Procura della Repubbica, come si apprende da TgCom24, nel 2018, aveva chiesto 2 anni e 8 mesi. Una terza persona, identificata come complice dello stupro, è stata assolta grazie alla testimonianza della vittima.

La denuncia della vittima

La violenza di gruppo è avvenuta per la precisione il 2 maggio 2018 in uno dei bagni di una scuola di Bologna. La vittima era stata molestata e, dato che i due ragazzi avevano bloccato la porta, non aveva possibilità di fuggire via. Prima di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, la ragazza aveva deciso di parlarne con la famiglia e successivamente erano andati tutti insieme dalla Polizia di Stato.

La soddisfazione del legale della persona assolta

La terza persona che è stata ritenuta estrena ai fatti è al settimo cielo e con essa anche il suo legale Donata Malmusi, che ha dichiarato: “Ho sempre creduto nell’assoluta estraneità del mio assistito e avevo grande fiducia nel tribunale. L’indagine è stata viziata in origine e condizionata dai professori della scuola“.