Bologna, il maltempo non dà tregua: Ravone a rischio esondazione

Bologna. Il maltempo non dà tregua. Dopo appena due settimane dall’ondata di piogge e temporali che ha mandato in tilt la città causando danni e devastazioni, i cittadini del capoluogo emiliano vivono con terrore la situazione meteorologica delle ultime ore.

Di nuovo danni e disagi

In questo clima di preoccupazione ha preso la parola l’esperto di Arpae Emilia-Romagna Alessandro Donati, che ha parlato di un alto rischio di piena per i fiumi e possibili frane e smottamenti. Circa alle 8 di questa mattina un forte boato è stato avvertito nella frazione di Livergnano del comune di Pianoro (BO), probabilmente a causa dello sfaldamento di una parete rocciosa: due famiglie sono state evacuate. Poco prima era stata interrotta per uno smottamento la strada Valle dell’Idice all’altezza di Monterenzio.

Il torrente Ravone è a rischio esondazione

Alle 9:20 l’allarme del Comune sullo stato del torrente Ravone: «Il livello del Ravone sta salendo molto rapidamente. Si prevede che nel giro di mezz’ora possa esondare nella zona di via Saffi. Per questo stiamo valutando la chiusura parziale o totale della strada». Chiuso anche il sottopasso di via Triumvirato. Nelle prossime ore è previsto un calo delle precipitazioni ma per il momento l’allerta rimane alta.